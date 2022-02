Le mouvement dit "convoi de la liberté" aux champs Elysées après le Canada et les Pays-Bas

Petit à petit et via les réseaux sociaux, le mouvement fait tache d’huile. L’extrême-droite américaine s’en mêle et réussit à transformer les revendications en mouvement antisystème plus global. Il reçoit le soutien de citoyens américains puis belges, français mais aussi hollandais sur les groupes consacrés aux "convois de la liberté".