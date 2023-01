"Le mouvement de réparation (des forces armées) a été lancé" affirme le chef de la Défense, l'amiral Hofman

Le conflit de haute intensité en cours en Ukraine, qui a débuté le 24 février dernier par l'invasion de ce pays par la Russie, a révélé les lacunes dont souffrent les armées occidentales après des décennies d'économies qui leur ont été imposées, après la chute du Mur de Berlin, "et pas seulement dans notre pays", a affirmé le chef de la Défense au cours d'une réception de Nouvel An organisée à Bruxelles.

"Heureusement, le mouvement de réparation (des forces armées) a été lancé", a affirmé le "patron" de l'armée belge en faisant référence aux décisions prises par le gouvernement, dont le plan STAR (pour "Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) et POP ("People Our Priority"), tous deux approuvés l'an dernier par le gouvernement et le parlement et qui dessinent les contours des forces armées belges à l'horizon 2030 et même au-delà. Tout comme la Loi de Programmation militaire (LPM), qui permettent de préparer "la Défense du futur", selon lui.

"Avec la transformation en cours, nous avons pris les mesures nécessaires pour rendre notre organisation plus efficace", a assuré l'amiral Hofman. Il a notamment cité le "readiness plan" - un milliard d'euros débloqués en mars dernier par le gouvernement fédéral pour la période 2022-2024 (450 millions d'euros en 2022, et 275 millions pour les années 2023 et 2024), notamment pour aider à la reconstitution des stocks de munitions et améliorer la disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes (dont la flotte de véhicules blindés).

L'objectif est de construire "une organisation moderne et flexible pour le 21e siècle", a dit le Chod devant un parterre de responsables militaire et politiques, d'académiques et de journalistes rassemblés au Cercle gaulois, dans le parc de Bruxelles.

Selon lui, la transformation des forces armées belges sera en 2023 "très tangible" et "très visible", avec la livraison prévue en fin d'année du dernier avion de transport Airbus A400M commandé en 2003 (sur huit, dont un luxembourgeois), du premier avion de combat furtif F-35A construit aux Etats-Unis et des camions blindés DAF. Est aussi attendu le premier navire de lutte contre les mines issu d'un programme belgo-néerlandais, le BNS M940 Oostende, qui sera mis à l'eau en mars à Concarneau (Finistère, ouest de la France), pour une livraison à Zeebrugge attendue fin 2024.

L'amiral a également cité les nombreux projets d'infrastructure qui figurent au programme de la Défense au cours des prochaines années, que ce soit pour la mise en oeuvre des nouveaux systèmes d'armes (chasseurs F-35, drones MQ-9B, véhicules blindés du programme franco-belge CaMo) ou pour l'amélioration des conditions de vie des militaires; ainsi que les deux "quartiers du futur" à construire à Charleroi et à Grammont (Flandre orientale).