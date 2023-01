Le Mouton Vert : une formation gratuite en permaculture !

Basée sur le respect du vivant, cette formation complète proposera des ateliers deux à trois fois par semaine à partir du 13 février à Havinne, en province de Hainaut.

C’est à l’âge de 59 ans, après quelques soucis de santé, que Thierry Mouton a décidé de suivre une formation en herboristerie et en permaculture. En décembre 2020, il lance son asbl Le Mouton Vert sur un terrain familial à Havinne, qui a pour but d’initier des personnes à la permaculture et au jardinage "bio" ainsi qu’à la culture et à l’étude des plantes médicinales. La formation est gratuite et se dispense les lundis et/ou les jeudis. De cette manière, tous ceux qui "participent" au projet pourront exploiter et rentabiliser une petite ou moyenne surface et ainsi subvenir au besoin de leur famille en légumes et pourquoi pas en plantes médicinales.