Le Mouse jacking, la technique de vol de voiture prend de l’ampleur

Le Mouse jacking. Le phénomène n’est pas nouveau mais il prend de l’ampleur, notamment dans la zone de police de Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes. "Ces deux derniers mois, nous avons enregistré 5 vols ou tentatives de vol, probablement via la technique du Mouse jacking. Dans notre zone, ce n’est pas courant", explique Philippe Borza, le chef de corps de la zone de police concernée.

Le vol de voiture grâce à la technologie

Sudinfo a recueilli le témoignage d’un habitant de Farciennes, concerné par un des vols. Sa voiture a disparu mais la clé, elle, était toujours bien à l’intérieur de son habitation. "Les voleurs parviennent à capter le signal envoyé par la clé au véhicule", dit Philippe Borza. Cette technique fonctionne avec les voitures plutôt récentes, celles où la clé n’est plus nécessaire pour ouvrir le véhicule et l’allumer. Les voleurs utilisent donc une technique informatique, c’est de là que vient le nom "mouse" jacking, pour la souris d’ordinateur.

Via un appareil, les voleurs captent le signal de la clé, qui se trouve par exemple sur la serrure, juste derrière la porte d’entrée. Une fois le signal récupéré, il est envoyé à proximité de la voiture, le plus souvent via un ordinateur ou une tablette. Les voleurs n’ont qu’à repartir avec le véhicule et il n’y a pas de trace d’effraction.

Contrer le Mouse jacking

Alors comment empêcher cette nouvelle technique de vol ? "L’idéal, c’est que le signal de la clé ne sorte pas de l’habitation. Il faut donc la placer assez loin. Il existe aussi des boîtiers qui agissent comme une cage de Faraday, ils empêchent le signal de sortir mais cela a un coût. Il y a aussi les bons vieux antivols, sur le volant ou la boîte de vitesses, mais c’est sans doute un peu plus fastidieux", explique Philippe Borza.