Le Moulin Massard à Montleban est de retour après une pause de 60 ans

Pour Jean-Marie Massard, le moulin a une réelle carte à jouer au niveau écologique : "Ce que l’on peut retirer du moulin est phénoménal. Il y a zéro déchet, zéro carbone. On pourrait développer le moulin au niveau écologique en production locale de farine et d’électricité. On doit s’appuyer sur ce que nos anciens ont fait et s’appuyer sur les acquis pour progresser".