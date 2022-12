Le moulin de Saintes en pleine rénovation, un patrimoine exceptionnel comme porte d’entrée de la Wallonie à Tubize

Bien sûr, le moulin ne produira pas de farine à des fins commerciales. Sa remise en état comme élément patrimonial sert avant tout un objectif pédagogique.

"L’idée n’est pas d’en faire un siège d’exploitation pour faire de la farine et créer son pain, mais de montrer à la population, et notamment aux plus jeunes, le fonctionnement du moulin, confirme Pierre Anthoine, échevin des travaux. Et aussi montrer à quoi le vent servait à l’époque, en lien avec les éoliennes d’aujourd’hui. On allait chercher la force du vent pour faire de la farine, tandis qu’aujourd’hui on va la chercher pour produire de l’électricité."