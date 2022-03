Le moulin de Ferrières : la fierté des habitants de Lavoir

Le moulin propose de la farine de froment et d’épeautre produite avec des céréales locales et biologiques. Une fois confectionnées, les farines sont aussi livrées à des boulangers locaux. Les producteurs de céréales peuvent également apporter leurs grains : "On va au rythme du moulin. Ce n’est pas le moulin qui se met à notre rythme," nous explique Stéphane Dormal. Une production artisanale qui diffère totalement d’une production industrielle : "Le consommateur n’aura pas un produit homogène. On sait faire des traçabilités du champ au pain. On travaille avec des petites quantités. Après, on n’aura pas un produit stable dans l’année," raconte Stéphane.