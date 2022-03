Le Moulin d’Odeigne, la farine au service de l'art

Le moulin n’a pas encore révélé tous ses secrets. Mais Fanny et Axel comptent bien les percer ! Pour le moment, on connait l’histoire du moulin d’Odeigne à partir du 16ème siècle. Les deux amis veulent en savoir plus sur ce moulin qui attise une certaine curiosité : "On aimerait faire une recherche historique pour mieux connaitre ce moulin. On se demande ce qu’il était avant le 16ème siècle… On lance un appel !" nous confie Fanny Dumont. N’hésitez pas à les contacter si vous détenez des informations sur le Moulin d’Odeigne !