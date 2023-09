Le Motocompacto, le nouveau moyen de transport électrique qui débarque bientôt dans les rues

Le skateboard volant de Marty McFly dans "Retour pour le futur", n’a malheureusement jamais vu le jour auprès du grand public... Par contre, la proposition d’engins électriques se multiplie et vous trouvez toujours, plus facilement et sans fatigue, le moyen idéal de vous déplacer dans les villes.

Certains d'entre eux vous demanderont de l’équilibre et quelques efforts supplémentaires comme : le segway, le monocycle électrique, le twistboard, l’hoverboard, les rollers électriques ou même les baskets à roulettes… Mais un chose est sûre : Les inventions, pour diminuer la pollution et faciliter vos déplacements, n’en resteront pas là et la gamme de choix s'élargira toujours plus dans les prochaines années !