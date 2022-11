Le moteur de recherche d’Apple ne sera pas prêt avant quatre ans

La marque à la pomme planche toujours sur son alternative maison à Google. Mais selon The Information, le projet avance très lentement.

Pour attaquer frontalement Google, Apple avait racheté Laserlike en 2018, une entreprise fondée par des anciens de Google. Malheureusement, ces anciens, dont le fondateur Srinivasan Venkatachary, sont depuis revenus à Mountain View, laissant Apple dans une drôle de posture.

“Venkatachary est maintenant vice-président de l'ingénierie chez Google sous la direction de James Manyika, vice-président principal de la technologie et de la société, dont le portefeuille comprend un groupe chargé de suivre la façon dont les technologies telles que l'intelligence artificielle affectent les problèmes sociaux, selon une personne ayant connaissance de la situation. Les collègues cofondateurs de Laserlike de Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla, font également partie de son équipe, a déclaré cette personne”, explique The Information.