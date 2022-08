Le mot le plus long de la langue française n’est pas celui que vous croyez

Parmi les mots de langue française qu’il est difficile à prononcer on se souvient tous de "anticonstitutionnellement", bien connu du commun des mortels. Si ce mot que nous avons tous appris à l’école est composé de 25 lettres et qui semblait être considéré comme le plus long, il est détrôné par d’autres.

Parmi les troubles faits, le gagnant est intergouvernementalisations, il est composé de 27 lettres.

Livia Dushkoff, chroniqueuse dans le 8/9 continue, vous dévoile d’autres longs mots utilisés dans différents domaines tel que la géographie, médecine ou encore la littérature.

En géographie, on trouve un mot de 28 lettres Heptathalassoédimbourgeoises qui désigne les habitantes d’ Édimbourg des Sept Mers , une localité britannique. En médecine, le record est détenu par Glycosylphosphatidyléthanolamine , un composant d’une membrane cellulaire avec 32 lettres. En chimie, on retrouve un mot de 49 lettres qui désigne le nom systématique de la vitamine B1 : aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazolium. Et si vous avez la phobie des longs mots alors c’est que vous êtes hippopotomonstrosesquippedaliophobie. Pas facile à dire n'est-ce pas !

