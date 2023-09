"Le mot en A" : une bande dessinée utile sur la question de l’avortement

De tout temps, au sein de chaque religion, l’interruption volontaire de grossesse a été et reste toujours un sujet suscitant d’importantes réactions. L’autrice brasse les différents traitements de l’avortement par ces religions, oscillant entre hypocrisie et chasse à la sorcière, qui perpétuent un contrôle sur le corps des femmes. Entre stérilisations forcées pour certaines et interdiction totale pour d’autres, les pays et religions édictent des lois arbitraires en fonction des origines et des classes.

En ne se limitant pas à retracer l’évolution de l’avortement à travers le temps et les religions, Elizabeth Casillas opère un focus sur certains pays, notamment la France, mais aussi les États-Unis, où cette question de droit est en perpétuelle remise en question en fonction des états et des dirigeants.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Ailleurs, on découvre que le Salvador possède une législation les plus restrictives au monde, "C’est simple : toute interruption volontaire de grossesse est interdite". Les dénonciations pour avortement sont fréquentes, de même que les grossesses non désirées chez des adolescentes, suite à des viols par des membres de la famille ou des voisins.

Ce panorama d’un pays à l’autre démontre que la lutte pour un accès sécurisé et protégé à une interruption de grossesse n’est toujours pas gagnée, et que des femmes sont encore victimes de lois liberticides.