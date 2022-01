Le mot de l'année pour les jeunes Britanniques : "anxiété"

Depuis plus de dix ans, les experts et les chercheurs universitaires d'Oxford University Press analysent l'évolution du langage des enfants et la façon dont il est utilisé pour refléter leurs émotions et leurs expériences.

Face à l'ampleur de la pandémie, ils ont décidé d'interroger 8000 enfants et adolescents scolarisés dans 85 écoles du Royaume-Uni. On leur a demandé de choisir les principaux mots qu'ils utiliseraient pour parler de leur santé et de leur bien-être.

25% d'entre eux estiment que le terme "anxiété" reflète le mieux leur état d'esprit actuel, suivi par "difficile" ("challenging") et "isoler" ("isolate").

"Il est inquiétant de constater qu''anxiété' est le mot numéro un mais ce n'est pas surprenant si l'on considère toutes les restrictions et tous les changements que les enfants ont dû endurer. Notre rapport 2021 Good Childhood a révélé que la plupart des enfants ont fait preuve d'une grande résilience mais, chose inquiétante, 8% (près d'un sur douze) des 10 à 17 ans ont déclaré avoir moins bien vécu les changements survenus dans leur vie", a déclaré Joe Jenkins de l'association The Children's Society dans un communiqué.