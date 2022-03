Le moral des belges est de nouveau en hausse

Les psychologues l'affirment, malgré les conflits qui éclatent dans le monde et le réchauffement climatique, le moral des Belges va mieux ! Et cette nouvelle s'explique sans surprise par la levée des restrictions sanitaires. La population profite de sa liberté (presque) retrouvée mais garde bien en tête qu'un retour aux mesures covid n'est pas à exclure... ce qui ne ferait pas plaisir à la jeune génération. Les adolescents font partie de ceux qui ont le moins bien vécu les confinements. "Il était difficile de nous concentrer, nous étions beaucoup plus distraits sur les ordinateurs", commente une étudiante.