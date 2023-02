Le Monza de Berlusconi a mûri et veut faire trébucher l’AC Milan, l’ancienne machine à gagner de son président

Si aujourd’hui l’AC Monza est clairement le meilleur parmi les clubs promus et occupe une excellente 10e place avec 29 points (+ 12pts sur la zone de relégation), le début de saison ne laissait pas espérer un si beau parcours.

Sous les ordres de Giovanni Stroppa, les Lombards sont complètement passés à côté de leur entame de saison, n’obtenant qu’un seul point lors des six premières rencontres.

Largement insuffisant pour les ambitions de Berlusconi et Galliani qui ont décidé de faire appel aux services de Raffaele Palladino, coach de l’équipe espoirs et à sa première expérience à la tête d’une équipe première.

Bluffant, l’ancien attaquant de la Juventus (38 ans) a fait mouche dès son premier match en battant justement les Bianconeri (1-0). Un succès retentissant qui va en appeler beaucoup d’autres.

Emmené par le champion d’Europe Matteo Pessina, revenu dans son club de cœur après son expérience à l’Atalanta, l’ancien interiste Stefano Sensi ou encore le surprenant latéral brésilien Carlos Augusto, l’AC Monza a accumulé 28 points lors des 16 matches dirigés par Palladino.

Un butin comparable aux meilleures équipes de Serie A. Seuls l’intouchable Napoli, la Juventus et l’Inter ont obtenu plus de points depuis en 16 matches. La Roma et la Lazio ont fait aussi bien que les Lombards tandis que l’AC Milan a été impacté par une baisse de régime inattendue et a donc enregistré moins de points que ses voisins.

Les Rossoneri – qui avaient aligné 7 matches sans victoire (toutes compétitions confondues) avant de se ressaisir face au Torino et à Tottenham – n’ont pas encore retrouvé toute la confiance qui était la leur. Monza, battu 4-1 au match aller, en est conscient et a toutes les cartes en main pour faire trébucher son puissant voisin. Un scénario qui ne plaira pas forcément à Silvio Berlusconi…