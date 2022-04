Le Monténégro se dote d'un nouveau gouvernement pro-occidental

Le Parlement monténégrin a approuvé jeudi un nouveau gouvernement pro-occidental minoritaire dont le Premier ministre s'est engagé à lutter contre la corruption et à accélérer le processus d'adhésion à l'Union européenne du minuscule pays balkanique, membre de l'Otan depuis 2017.

Ce nouveau gouvernement succède à un cabinet qui avait été formé essentiellement par des partis proserbes et prorusses mais qui n'a pas résisté aux luttes intestines après à peine un an et demi d'existence, ce qui a ralenti les réformes réclamées par Bruxelles.

Sur 48 députés présents, 45 ont voté en faveur du nouveau gouvernement et trois ont voté contre, dans un Parlement qui compte 81 sièges, a constaté une journaliste de l'AFP.

Minoritaire

Le nouveau gouvernement, qui a dix-huit ministères, sera dirigé par Dritan Abazovic, un homme politique de 36 ans issu de la communauté albanaise locale, dont le groupe parlementaire, le mouvement civique "Noir sur blanc", ne compte que quatre députés.

Son cabinet est composé de membres des formations civiques, ceux des partis des minorités albanaise, bosniaque et croate, et d'une petite formation pro-serbe.

Le principal parti d'opposition DPS s'est engagé à soutenir le cabinet mais il n'en fera pas partie.

Accélérer l'intégration

M. Abazovic a promis "une activité diplomatique intense dans les prochains mois pour accélérer l'intégration" du pays à l'Union européenne.

"Nous allons combattre le crime organisé et la corruption, avec le désir de laisser à nos enfants un pays sûr et un meilleur niveau de vie", a-t-il ajouté avant le vote.

C'est M. Abazovic lui-même, alors qu'il était vice-Premier ministre dans le gouvernement sortant dirigé par Zdravko Krivokapic, qui avait initié son renversement en février par une motion de censure.

Selon des analystes, le nouveau gouvernement ne sera que temporaire et son objectif sera de préparer des législatives anticipées, en même temps que l'élection présidentielle de 2023.

Seuls 14% des Monténégrins soutiennent l'élection d'un gouvernement minoritaire, alors que 51% sont favorables aux élections anticipées, selon un récent sondage.