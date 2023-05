Le Monte Bondone théâtre de l'exploit titanesque de Charly Gaul, vainqueur sous la neige et dans la tempête en 1956

C'est donc en solitaire et avec plusieurs minutes d'avance que Gaul se présente au pied du terrible Monte Bondone, 22 km de long et d'une irrégularité redoutable.

Après la pluie, le vent et le brouillard, le Luxembourgeois doit désormais se frotter à la neige, de plus en plus copieuse. Il bouclera finalement son effort surhumain, longeant les murs de neige, après plus de 9h sur le vélo. Paralysé par le froid, Gaul est figé sur sa bicyclette et a besoin d'assistance pour descendre de son vélo. Anéanti par la fatigue, l'Ange de la Montagne, comme on le surnomme, s'évanouit quelques instants plus tard. Il est ensuite transporté à l'abri où on le libère de son maillot grâce à un couteau avant de le plonger dans un bain d'eau chaude pendant une heure.

Entre-temps, une partie du peloton franchit l'arrivée. Son plus proche poursuivant Alessandro Fantini passe la ligne avec près de 8 minutes de retard. Le Lion des Flandres Fiorenzo Magni, déjà triple vainqueur du Giro, arrive avec plus de 11 minutes. Au final, seule une quarantaine de coureurs rallieront l'arrivée, la plupart du peloton étant contraint à l'abandon, les membres congélés par le froid.

Veritable survivant de cette étape mémorable, Charly Gaul remportera son premier Tour d'Italie deux jours plus tard à Milan, devant Fiorenzo Magni. Une récompense à la hauteur de cet exploit titanesque pour le Luxembourgeois qui remportera un deuxième Giro en 1959 ainsi que le Tour de France en 1958.