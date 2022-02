Le Mont des Arts bientôt nettoyé et "libéré" de tous ses tags

Aujourd'hui, c'est Mathieu Michel qui a en charge dans son portefeuille la Régie des Bâtiments. Pour le secrétaire d'Etat fédéral, le Mont des Arts mérite mieux.

"Nous avons décidé de nettoyer tout en une fois, explique le libéral. C'est un marché très important, parce qu'il va falloir remettre tout le site en état. De manière parallèle, nous allons travailler sur un contrat de maintenance où, toutes les semaines, une équipe viendra nettoyer les graffitis. L’idée, c’est d’avoir les tagueurs à l’usure".

Et ce, malgré les éventuels conflits de compétences. "Si on doit faire des nettoyages sur du territoire qui ne nous appartient pas, on verra avec le pouvoir responsable de ce patrimoine comment agir de façon concertée. Vous savez, quand il y a un papier par terre, on le ramasse et on le met dans la poubelle. On ne se demande pas qui en est responsable."

Le secrétaire d'Etat promet le début des travaux avant l'été.