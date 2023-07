Le monstre du Loch Ness serait une anguille… Est-ce vraiment possible ?

La plus ancienne observation remonte au VIe siècle après JC et décrit un monstre au long cou avec une nageoire sur le dos qui se déplace en ondulant. Qu’est-ce qui a un long cou, deux nageoires pectorales et qui nage en ondulant dans les eaux écossaises ? Anguilla anguilla, l’anguille européenne qui peut atteindre 1,5 mètre (pas énorme pour un monstre, c’est vrai).

Si les descriptions du monstre du Loch Ness et de l’anguille européenne semblent correspondre, il reste qu’on n’a jamais trouvé d’anguille de 6 mètres dans le Loch Ness (ou dans un autre lac d’Ecosse). Selon l’étude, les chances de trouver une anguille d’un mètre dans le Loch Ness sont d’environ 1 sur 50.000, une anguille de 6 mètres revient à une probabilité très proche de zéro… Il va donc falloir encore un petit peu (beaucoup) de recherches pour trouver une réponse scientifiquement valide à ce monstre qui peuple le lac Ecossais le plus connu du monde.