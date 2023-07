Le monstre du Loch Ness : personne n'a de preuves de son existence

Incident au Loch Ness : le premier témoignage médiatisé a lieu le 14 avril 1933. Un couple de la région, les Mackay rentrent chez eux, en empruntant la route qui longe la rive droite du lac près d’Abriachan en Ecosse. Tout à coup, madame Mackay observe du mouvement à la surface du loch. Voici ce qu’elle a décrit à l’époque.

"Il y a eu un grand mouvement dans l’eau et alors soudainement cette chose est apparue à la surface. Et j’ai pu la voir ! C’était hors de l’eau, noir, mouillé avec de l’eau qui dégoulinait. J’ai crié et j’ai dit à mon mari de stopper la voiture pour regarder cette bête, mais il n’a pas pu s’arrêter tout de suite… Et le temps que notre voiture s’arrête, la chose était repartie sous la surface du Loch".

Cet incident sera relaté dans l’Inverness Courier. Bientôt d’autres journaux vont embrayer en utilisant le nom de "Loch Ness monster" pour désigner cet animal inconnu, apparenté au serpent de mer ou au dinosaure aquatique, et vu dans l'eau du lac.

Si le témoignage de madame Mackay est plutôt flou, ceux qui vont arriver ensuite vont devenir plus précis. En voici un savoureux, il a été fait par l’ancien garde-pêche du Loch Ness : Alex Campbell (qui est particulièrement chanceux : il se serait retrouvé nez à nez avec le monstre 17 fois !)

"J’ai vu le long cou, la tête et le corps de l’animal. C’était un matin ensoleillé, il était 8h et les conditions étaient excellentes. Ça a fait surface, c’était extraordinaire ! Je pouvais voir sa tête tourner, il semblait nerveux. Je me suis dit : mon dieu, comme c’est étrange ! J’ai fermé et ouvert les yeux trois fois pour être certain que je n’avais pas une hallucination. Je ne peux pas l’expliquer mais je n’avais pas peur. Je me suis dit : ça va être intéressant… La créature est restée à la surface, jusqu’à ce qu’un petit bateau arrive, et quand l’animal l’a vu, incroyable : il a plongé d’un coup !"