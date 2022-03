Le Mons Memorial Museum s’interroge sur la conciliation entre histoire et mémoire collective

Comment concilier histoire et mémoire ? Face aux controverses qui divisent l’opinion aux quatre coins du monde, le Mons Memorial Museum, en partenariat avec l’UMons, s’associe avec l’artiste Pitcho Womba Konga pour mettre l’héritage colonial au service d’une compréhension sensible des racines, multiples et plurielles, de la mémoire collective.

L’exposition “Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons” parcourt l’histoire de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi à travers un ensemble de témoignages, directement ou indirectement reliés à l’Afrique, récoltés durant un an dans la Région de Mons.