Le monoxyde de carbone expliqué aux enfants

On l’appelle le tueur silencieux. Il est invisible, il ne sent pas et il n’irrite pas non plus. Qui est-il ? Et pourquoi s’en méfier ?

Ce tueur invisible, c’est le monoxyde de carbone ou CO.

Ce gaz très dangereux sévit tout particulièrement quand les chauffages ne fonctionnent pas bien. Ce qui est le cas un peu plus cette année : avec l’explosion du prix de l’énergie, certaines personnes essaient de se chauffer avec des appareils pas toujours adaptés pour faire des économies.

Le monoxyde de carbone peut provoquer des maux de tête, une fatigue soudaine et inexpliquée ou des malaises. A forte dose, il peut entrainer le coma et même la mort.

Pour s’en protéger, il est important de vérifier que le chauffage fonctionne bien et de bien aérer les pièces.