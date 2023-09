Le "monk mode", cette méthode monacale censée booster la productivité au travail.

Une nouvelle tendance utilisée dans le monde du travail est devenue virale sur TikTok : le "monk mode", ou "mode moine" en français. Cette méthode de concentration permettrait de gagner en efficacité, et donc en productivité.

Comme son nom l’indique, le "mode moine" consiste à maximiser ses capacités en adoptant le style de vie studieux et solitaire des ecclésiastiques. Cela implique de méditer, d’éteindre son téléphone, de se couper des réseaux sociaux et de limiter ses interactions avec des collègues qui pourraient nuire à votre productivité. Certains adeptes de cette méthode de concentration vont plus loin en délaissant leur vie sociale ou en s’abstenant de consommer certaines substances (alcool, café, sucre) afin de devenir des "machines de guerre" imperturbables.