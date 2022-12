Le Moniteur belge 2022 compte 104.208 pages : "Nous ne redescendrons plus jamais en dessous des 100.000 pages"

Le Moniteur belge referme son année 2022 avec 104.208 pages, soit 23.600 de moins qu’en 2021, année record. "Il décroche la sixième place sur l’ensemble des années de publication, depuis 1830. Une année moyenne sans Covid", a commenté Wilfried Verrezen, directeur du Moniteur belge. Seuls des événements exceptionnels d’ici samedi minuit pourraient encore faire augmenter ce total.

Le Moniteur belge avait battu des records l’année dernière avec un total de 127.808 pages. "Cela est dû à quatre dossiers, représentants 24.000 pages en tout, de la Région wallonne concernant les zones inondables", explique M. Verrezen. En 2002, dernière année de publication papier du Moniteur belge, celui-ci comptait 63.000 pages environ.

Un nombre qui n’a cessé d’augmenter depuis. En 2013, la barre des 100.000 pages a été franchie pour la première fois. "Il y a eu une légère baisse en 2015 et 2016 mais, avec la structure étatique actuelle, nous ne redescendrons plus jamais en dessous des 100.000 pages", assure M. Verrezen. Depuis 2003, le Moniteur belge, dans lequel sont publiés toutes les lois, décrets et autres avis officiels, n’existe plus qu’en version numérique. Cette année, 250.000 actes de sociétés et d’associations ont également été publiés.