Le Mondial de Scrabble se dispute à Louvain-la-Neuve pendant une semaine

Le gratin mondial du Scrabble est à Louvain-la-Neuve ! Depuis ce vendredi matin et jusqu’au 30 juillet inclus, 750 joueurs participent aux 50èmes Championnats du Monde de Scrabble francophone. Venus des quatre coins du monde, ces férus de lettres et de stratégie s’affrontent dans plusieurs types de compétition. Les participants sont issus de quelque 20 pays dont la Belgique, la France, le Canada, la Suisse, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Romain, champion en titre

D’origine française, Romain Santi habite à Quiévrain (Hainaut) et s’entraîne dans son club de Braine-l’Alleud (Brabant wallon). Cet enseignant est champion du monde en titre de Scrabble ("Duplicate"). "Il existe deux versions de Scrabble : "le Classique", la version face à face, comme celle que l’on pratique généralement en famille. Chaque joueur tire les lettres de son adversaire. Le duel se joue sur une grille commune, le but étant de marquer le plus de points. Dans l’autre version, "le Duplicate", chaque joueur a sa grille. Un arbitre central prend les lettres et chaque joueur dispute la partie avec le même tirage. Voilà pourquoi cette version est considérée comme une formule permettant d’éliminer le facteur chance. Dans cette formule-ci, la référence, c’est l’ordinateur. On doit l’égaler puisque, a priori, c’est lui qui est le plus fort. Ici, le but est de marquer le plus de points par rapport à lui".

L’ombre de Nigel

Cette année, Romain Santi ne participe pas au Mondial. Il organise le volet "compétition" de cette édition 2022. Il reprendra la route des épreuves un peu plus tard. Absent également des Championnats néo-louvanistes : le phénomène Nigel Richards, redouté par la grande majorité des autres joueurs. Le Néo-Zélandais est souvent considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Anglophone, il a remporté de nombreux succès dans les compétitions anglo-saxonnes. Mais le plus impressionnant, c’est qu’il a réussi à s’imposer aussi dans les compétitions de Scrabble francophone ! "Il ne parle pas le français. Mais il emmagasine des milliers d’informations en peu de temps", commente Romain. "Sa mémoire est impressionnante et sa capacité d’analyse est hors du commun. Il est hermétique au stress. Je pense que son prochain défi sera le Scrabble en espagnol. Il est vraiment phénoménal !"