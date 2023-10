Le monde verdoyant de notre planète est à l'honneur ce dimanche

Au Costa Rica, les forêts tropicales font partie des environnements les plus riches de la terre. Elles ne couvrent qu’une petite partie de sa surface et pourtant, elles renferment plus de la moitié des espèces animales et végétales du monde. En Malaisie, vaste monde tropical composé de milliers d’île, on trouve les plus grands arbres des tropiques, certains âgés de plusieurs siècles qui produisent des graines ailées en quantité énorme. Un régal pour les sangliers à moustache. Sur la pointe la plus au nord de l’Australie, dans la plus vieille forêt tropicale du monde, le combat entre les plantes et les animaux y fait rage depuis 180 millions d’années. Certaines plantes ont pu développer d’étonnantes stratégies de défenses. En Afrique, au Congo, un étrange champignon bioluminescent appelé feu de fée digère les arbres !