Le Monde Sauvage d’Aywaille est racheté par un Liégeois. Il s'agit de l'entrepreneur Alexandre Dallemagne, le patron de Sodaphi, un groupe d'investissements dans des projets liés aux soins et la santé, à la mobilité et au tourisme.

C'est une info des journaux l'Echo et La Meuse, ce repreneur promet de garder tout le personnel et de développer quelques idées, comme la création de logements et l'aménagement d'un nouvel espace sur le thème de l'Asie.