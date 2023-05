Le monde pleure Tina Turner : les hommages

1999 , elle arrivait avec un album qui portait le nom de Twenty Four Seven (247) en référence à au 24h/24 – 7 Jours sur 7 évoqué dans la plage titre. A Laurent Rieppi nous parlait récemment de s a dernière fois sur scène . EnTwenty Four Seven

la suite de la sortie de cet album, Tina Turner embarque dans l’une des plus grandes tournées de sa carrière, une tournée qui engrangera plus de 120 millions de dollars… Et, à l’époque, Tina Turner annonce sur scène que c’est sa dernière tournée… Mais, mais…