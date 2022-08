Le monde littéraire se rassemble à New York pour une lecture publique de Salman Rushdie

Des figures du monde littéraire américain, comme les écrivains Paul Auster et Gay Talese, se sont rassemblées à New York vendredi pour une lecture publique de l’œuvre de Salman Rushdie, en soutien à l’auteur britannique poignardé la semaine dernière.

Plus d’une douzaine d’écrivains prestigieux, dont des amis et collègues de M. Rushdie, se sont exprimés sur les marches de la grande bibliothèque publique de Manhattan. L’auteur a été invité à suivre l’évènement en ligne depuis sa chambre d’hôpital.

Le 12 août, l’auteur des "Versets sataniques" a été poignardé à plusieurs reprises notamment au cou et à l’abdomen dans la petite ville de Chautauqua dans l’État de New York, lieu d’un festival littéraire annuel. Il avait été évacué en hélicoptère vers un hôpital et avait dû être brièvement placé sous respirateur avant que son état ne s’améliore.