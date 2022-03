"Le Monde est à toi" : un livre de conseils d'une mère féministe à sa fille

L'autrice québécoise Martine DELVAUX présente deux nouveaux romans « Pompières et pyromanes » et « Le Monde est à toi » paru aux éditions « Les Avrils ».

Face à la crise climatique, Martine Delvaux choisit le combat dans le premier ouvrage, celui que mène la génération de sa fille et nous propose un livre tissé de catastrophes, mais surtout d'espoir. Feu sacré des militant·e·s, bûchers où tant de femmes ont péri, feux follets, feux de forêt dévastateurs, rage incendiaire et feux de joie : certaines flammes nous détruisent, quand d'autres nous éclairent. Les pompières pyromanes qui habitent ce livre savent lesquelles entretenir amoureusement.

Et dans le second, elle nous raconte l'histoire de Élie, quatorze ans, qui porte des Dr. Martens usées, le pantalon roulé aux chevilles et les cheveux en bataille. Martine Delvaux, sa mère, l'observe et explore toutes les facettes du lien vibrant qui les unit.

Voici un livre de conseils d'une mère féministe, de recommandations, d'explications où l'on invoque aussi bien Beyoncé que Maya Angelou, des morceaux d'avenir, des fragments de mémoire. Mais plus simplement, un très grand livre d'amour.