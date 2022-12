Le monde entier est un cactus ?

La famille des Cactacées est l’une des plus menacées du règne végétal. La passion pour ces plantes, qui remonte au 19e siècle au moins, est à l’origine d’un trafic bien rodé, aux effets fort négatifs sur les populations sauvages. Presque toutes les Cactacées sont protégées et leur collecte sur le terrain sans autorisation officielle est interdite. L’expertise de Denis Diagre-Vanderpelen en la matière est régulièrement sollicitée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Il intervient pour identifier les plantes saisies et vérifier si ces cactus ont été – ou non – collectés sur leur terrain naturel.

Denis Diagre-Vanderpelen est président du Centre National d’Histoire des Sciences et membre du Comité national de Logique, Histoire et Philosophie des Sciences. Ce comité représente les chercheur.e.s belges en logique, histoire et philosophie des sciences, dans l’Union internationale d’Histoire et de Philosophie des sciences. Ce comité national coordonne le projet Bestor (Belgian Science and Technology Online Ressources), une base de données en ligne, bilingue, sur la science belge des 300 dernières années.