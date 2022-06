Le monde du travail sous le regard caustique des réseaux sociaux

Sous les traits de Jean Rochefort dont il emprunte le flegme et le personnage dans "Un éléphant, ça trompe énormément", le compte @E_Dorsay recense plus de 60.000 abonnés sur Twitter et plus de 100.000 sur Instagram.

S’y enchaînent les réflexions à l’humour british d’un personnage friand de céleri rémoulade et de biscottes, qui a du mal avec les photocopieuses, les agrafeuses ou le lundi.

Un exemple parmi d’autres de ses "touits", aussi désuets que désopilants : "- Dites-moi, Ghislaine, vous regardez quoi comme série en ce moment ?. – Vos dossiers en retard monsieur Étienne"…

Derrière ce compte, créé en octobre 2019, se cache un cadre de 50 ans qui travaille dans un vrai 'open space' d’un établissement bancaire en province. Très attaché à son anonymat, il explique à l’AFP avoir averti son employeur après quelques mois en "sous-marin".