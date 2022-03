Le monde du sport uni contre l’invasion en Ukraine : mises au ban et ruptures de sponsoring mettent la Russie dos au mur

Mardi, la Fédération internationale de volley a annoncé retirer l’organisation du Mondial-2022 de volley-ball, prévu en août et septembre en Russie.

Polonais et Français, respectivement champions du monde et olympiques, avaient avant même cette décision prévenu qu’ils seraient forfait si la compétition y était maintenue.

La Confédération européenne de volleyball (CEV) a, à son tour, réagi et a décidé que "toutes les équipes nationales russes et bélarusses, athlètes, clubs et officiels ne sont plus autorisés à participer à des compétitions européennes."

Tous les dirigeants russes et bélarusses sont suspendus de toutes leurs fonctions au sein des organes de la CEV.