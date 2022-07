Le monde du sport s 'adapte peu à peu aux cycles menstruels.

"C'est très bien d'avoir une tenue entièrement blanche mais ce n'est pas forcément adapté quand nous avons nos règles. On essaie de gérer ça comme on peut." En marge de l'Euro de football féminin qui se déroule actuellement, les joueuses anglaises participent à un autre combat. Par cette déclaration faite par la buteuse des "Lionesses" Beth Mead lors d'une interview donnée au Télégraph, elles demandent à Nike, qui les équipe, de ne plus faire de shorts blancs. Une demande soutenue par de nombreuses joueuses, notamment la capitaine de l'équipe de France (également équipée par Nike), Wendie Renard.

"On peut faire du sport pendant les règles." Ce refrain, le Dr Carole Maitre, gynécologue-médecin du sport à l'INSEP, le répète inlassablement. "Pour les pratiquantes de sports collectifs ou individuels, les tenues ont évolué depuis les vingt dernières années", précise-t-elle. Parmi les avancées notables, on peut noter les culottes menstruelles ou encore les cups, qui assurent plus de confort et de sécurité lors de l'activité.