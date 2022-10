Le monde du livre s’interroge sur l’avenir des NFT

Une fois la lecture terminée, les détenteurs de NFT se voient remettre des jetons $BOOK. Ces tokens leur permettent de revendre leur NFT quand bon leur semble, et d’en acquérir de nouveaux afin de diversifier leur bibliothèque virtuelle. A chacune de ces transactions, les auteurs et les éditeurs des œuvres littéraires associées aux NFT de Book.io perçoivent des royalties. Si l’on en croit Book.io, il s’agit de "l’avenir de l’édition numérique".

L’entreprise aurait déjà généré plus de 250.000 dollars de recettes de ventes depuis le lancement de sa plateforme de vente et de son application de lecture, le 20 juillet dernier. Elle est actuellement en pourparlers avec différentes maisons d’édition pour élargir son catalogue de NFT littéraires.

Dans cette optique, Book.io a d’ores et déjà signé un partenariat avec Ingram, le principal distributeur de livres et grossiste aux États-Unis, également spécialisé dans l’impression à la demande. Ce partenariat lui permettra de s’appuyer sur Lightning Source, le service d’impression à la demande du groupe, pour associer les NFT d’e-books qu’il commercialise à des livres "physiques" imprimés sur mesure. En d’autres termes, les détenteurs de NFT pourront recevoir un exemplaire papier du livre associé au jeton non fongible qu’ils ont en leur possession.