La Suédoise Fridolina Rolfö, la Suissesse Ana Crnogorcevic ou encore la championne d’Europe anglaise Beth Mead ont aussi publié des messages. Et, last but not least, des joueurs se sont également positionnés, à l’image d’Iker Casillas l’ancien gardien de la Roja masculine et du Real Madrid, ou encore le buteur du Betis Séville Borja Iglesias qui a lui carrément annoncé son intention de ne plus jouer en équipe nationale en réaction au comportement de Luis Rubiales.

Rubiales est actuellement toujours en poste, mais la position du président de la Fédération espagnole semble de plus en plus intenable et selon certaines sources, il pourrait finalement bien être relevé de ses fonctions par le Conseil national du Sport espagnol.