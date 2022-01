Le monde du cinéma a le cœur brisé suite à la disparition de Gaspard Ulliel

Dans ce film, Gaspard Ulliel incarnait le personnage de Louis, homosexuel, auteur à succès, qui retrouve sa famille après 12 ans d'absence pour leur annoncer "sa mort prochaine et irrémédiable". L'ombre de son Saint Laurent a nourri la composition de ce nouveau rôle grave et troublant, cette fois dirigé par Xavier Dolan en 2016. Le jeune réalisateur canadien filme ce fils prodigue comme un alter ego, étranger parmi les siens, aveuglés par l'hystérie familiale. En 2017, son rôle lii fera gagner son second César, cette fois, du meilleur acteur.