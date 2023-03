Le monde de la musique salue la mémoire de Gary Rossington

Nous apprenions hier le décès du guitariste Gary Rossington, dernier membre fondateur de Lynyrd Skynyrd. Il est mort dimanche à l’âge de 71 ans, et on ignore pour l’instant la cause de son départ. On sait par contre que Gary Rossington souffrait de problèmes cardiaques et avait subi en urgence une opération du cœur en 2021.

Le monde de la musique s’est exprimé vivement depuis cette annonce et les hommages affluent. Billy Gibbons, James Hetfield, Dave Mustaine, Paul Rodgers et Peter Frampton font partie de ceux qui lui ont déjà rendu hommage.

Notez d’ailleurs que votre radio saluera sa mémoire à son tour dans une séquence spéciale qui lui sera consacrée dimanche dans Soundtrack, dès 9h. Laurent Debeuf et Laurent Rieppi reviendront aussi sur les 50 ans de carrière de Lynyrd Skynyrd.

"La perte de Gary Rossington est nous touche profondément, car nous avons passé d’innombrables heures en sa compagnie, en tournée et à tant d’autres moments", a déclaré Billy Gibbons, guitariste de ZZ Top, au magazine Rolling Stone. "Nous avons facilité la présence de Lynyrd Skynyrd à l’affiche avec ZZ Top lors d’une date en Caroline du Sud, au début de l’ascension du groupe en 73, ce qui a marqué le début d’une amitié durable."

"L’extraordinaire talent de Gary en tant que guitariste n’était rien moins qu’une source d’inspiration. C’est un vieux cliché de dire de quelqu’un qui a payé son dû qu’il est un 'survivant', et dans ce cas, c’est littéralement vrai. Gary était le dernier de la bande et il nous manquera."

"Gary était tellement incroyable en tant que guitariste ", a écrit Charlie Starr de Blackberry Smoke dans la même publication. "Je suis sûr que la plupart des guitaristes qui sont fans de Lynyrd Skynyrd peuvent faire la différence entre les guitaristes et savoir qui joue quoi. Ils étaient tous si différents, à commencer par Ed King, Allen Collins et Rossington. Gary était le plus "lent" de la bande. Il ne jouait pas de solos tape-à-l’oeil. "

"Quand vous écoutez 'Free Bird', son jeu sonne comme un oiseau qui chante pour vous. Gary a compris que c’était son travail : " voici cette chanson, et Ronnie Van Zant a ces paroles incroyables, et c’est le travail de ma guitare de chanter pour vous aussi."

Sur Instagram, Metallica a posté une photo de Gary et James Hetfield sur scène :