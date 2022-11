Le monde de la musique classique célèbre les 80 ans du pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboim

Renaud Capuçon lui livre aujourd’hui une tribune publiée par le Figaro dans lequel il décrit Barenboim comme un "ambassadeur de la culture".

Il y évoque notamment la relation d’amitié qui lie Barenboim à Martha Argerich, 81 ans, tous deux nés à Buenos Aires et dont les prémices de leur grande amitié musicale remontent à l’année 1949 où ils se rencontrent pour la première fois dans un salon d’une personne ayant fui l’Autriche, qui organise des concerts de musique de chambre les vendredis soirs.

Capuçon revient aussi sur sa propre relation avec le chef, qui a débuté lors de ses études à Berlin à la fin des années 1990. Les deux artistes collaboreront de nombreuses fois, travaillant sur des concertos de Brahms et Beethoven. Capuçon définit lui-même Barenboim comme un "musicien engagé", qui œuvre pour la formation des jeunes musiciens avec son Académie Barenboïm-Saïd et qui a créé avec le théoricien littéraire Edward Saïd (1935-2003) le West-Eastern Divan Orchestra en 1999, un orchestre symphonique regroupant des musiciens d’Israël et des États arabes limitrophes pour promouvoir le dialogue et la paix.

Les musiciens du Berliner Philharmoniker, où Daniel Barenboim officie en qualité de chef d’orchestre depuis près de 58 ans, s’unissent également pour lui souhaiter un très bel anniversaire.