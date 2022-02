"Le Monde d’Hier" de Stefan Zweig, témoignage magistral du 20e siècle, au Théâtre Le Public

Considéré comme l’un des plus grands livres-témoignages du 20e siècle, ce roman raconte avec beaucoup de nostalgie et de tristesse le naufrage de l’Europe palpitante. Par le biais de son vécu, Stefan Zweig témoigne de la transformation du monde d’autrefois – tranquille et insouciant- en un monde moderne qui vacille vers des idées de plus en plus extrêmes. L’auteur déplore notamment l’apparition des nombreuses frontières qui, brusquement, arrachent au citoyen universel son droit de circuler librement. Empreint de beaucoup d’humanisme et de sincérité, ce texte reflète aussi -et surtout- la peur de l’auteur face à la montée du nazisme. Stefan Zweig enverra le manuscrit à son éditeur la veille de son suicide.

J’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. […] Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne.