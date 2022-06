"Le monde a échoué d'une terrible manière": Mark Rutte présente des excuses aux véterans de la chute de Srebrenica

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté samedi à des centaines d'ex-Casques bleus des excuses pour la manière dont le gouvernement de La Haye a agi lors du lors du massacre de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) en 1995, au cours duquel près de 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués.

Mark Rutte a posé ce geste lors d'une "journée de reconnaissance et d'appréciation" pour les anciens combattants du Dutchbat III - le bataillon de Casques bleus néerlandais déployé dans cette localité durant la guerre en Bosnie (1992-1995) - à l'Oranjekazerne de Schaarsbergen (est de Pays-Bas), a rapporté l'agence de presse ANP.

L'enclave de Srebrenica, limitrophe de la Serbie, était placée sous la protection de l'ONU lorsqu'elle a été prise le 11 juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie.

Sentiment d'abandon

Les Casques bleus de "Dutchbat", retranchés dans leur base, avaient recueilli des milliers de réfugiés dans l'enclave des Nations unies. Mais, submergés, ils avaient permis aux Serbes de Bosnie d'évacuer les réfugiés. Les hommes et les garçons avaient alors été séparés et mis dans des bus. De nombreux vétérans ont exprimé le sentiment d'avoir été abandonnés et que le ministère de la Défense s'est désintéressé de leur sort.