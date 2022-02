Le Moment Musical de Camille De Rijck : la petite médecine de Bach

Quand dans les temps passés, l’homme – acculé par les guerres et les épidémies ou par les potentats locaux – cherchait refuge au cœur des Cathédrales, ce n’était pas uniquement pour trouver derrière leurs mûrs épais un lieu de religion.

Ce qu’ils cherchaient, outre la protection de la pierre et ce droit qu’offraient les églises à se soustraire un instant du monde, c’était à se recueillir au centre d’un axe de spiritualité. Or, la spiritualité avait ceci de remarquable, qu’elle pouvait s’entendre parallèlement aux religions. Les cathédrales furent construites par des être humains, avec des muscles, des cerveaux et des larmes d’hommes et de femmes. Elles offraient cet hortus conclusus, ce jardin intérieur, à leurs contemporains comme traduction précise du besoin que ressentaient ceux-ci à quitter le monde un instant, sans vraiment le quitter définitivement, car pour cela il existe d’autres méthodes, moins poétiques et plus définitives.

N’est-il pas étonnant que pendant la pandémie, les musiciennes et les musiciens aient cherché dans certaines partitions réputées imprenables la protection qu’on trouvait jadis au cœur des cathédrales ou dans la cour intérieure d’une mosquée ? Combien, pendant ces longs mois d’hébétude et d’incertitude se sont-ils installés à leur clavier, ouvrant pour la première fois depuis des années tel livre du Clavier bien tempéré ou le cahier des Variations Goldberg ? Combien de violoncellistes se sont mis à jouer d’une traite les Six suites de Bach et combien de violonistes se sont figuré qu’il était temps, grand temps, de reprendre l’ensemble des Sonates et Partitas ?

Les disques de confinement, ont ceci de remarquable, contrairement aux films du confinement ou, pire, aux romans du confinement, qu’ils n’entendent pas raconter le confinement. Alors là, celui-là – le confinement -, merci bien, on connait, on a déjà donné et on n’a pas spécialement envie de s’enfermer dans six-cents pages du récit haletant de deux bourgeois parisiens vivant dans leurs douze mètres carrés avec leurs trois enfants quand, dans le fond, un affreux polémiste hurle à la télé.

Les disques du confinement, eux, proposent une image mentale du refuge des artistes. Ces partitions sous lesquelles ils ont voulu chercher la protection des antiques cathédrales ou ce qu’on pouvait peut-être ressentir au cœur des jardins suspendis de Babylone ou dans la grande bibliothèque d’Alexandrie : le refuge de l’humanité triomphante. Le génie de Bach est-il moins spectaculaire ? Non, précisément, et il agit de la même manière sur les esprits égarés, il est à la fois le défi à la hauteur duquel on se hisse et l’ombre tutélaire d’une humanité qui ne s’abandonne jamais à la médiocrité des solutions faciles.

Hier soir, alors que la perspective d’une semaine remplie, studieuse, pluvieuse, grise et terne me faisait adopter une position fœtale sur mon petit canapé, j’ai été sorti de ma torpeur, surpris dans mes réflexions comme jadis la vierge Marie saisie par l’archange Gabriel, sans que cette annonciation ait pour moi la moindre conséquence parentale, j’ai néanmoins été frappé par quelques notes de la Passion Selon Saint-Jean. Celle-ci œuvrait au loin, à la radio, sans qu’à aucun un moment il m’ait pris la fantaisie de la mettre. Elle rôdait, subreptice, dans mon habitat. Et cet air, que nous allons écouter est venu se poser sur ma mélancolie comme un linge frais sur le visage du coureur de fond. Bach est, de toutes les médecines, la plus inattaquable.