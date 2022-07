Le moment de solitude d’Andy Najar qui tire à côté du ballon avant de s’écraser au sol

Andy Najar évolue au DC United à Washington depuis avril 2021, club où il avait fait ses débuts professionnels. Alors que le championnat de MLS bat actuellement son plein, le club de Najar s’est incliné face à Nashville il y a quelques jours. Une défaite 3-1 qui enfonce un peu plus DC United dans le fond du classement.

Dans cette rencontre, Andy Najar a connu un gros moment de solitude. Esseulé devant le gardien et le but adverses il s’est emmêlé les pinceaux d’une façon un peu gênante : il s’est "pris les pieds dans le tapis" et a tiré à côté du ballon avant de tomber. Un peu embarrassé il a semblé mettre la faute sur le terrain après cette action, mais la vidéo faisait rapidement le tour de la toile. Une scène assez hilarante pour tous, sauf peut-être pour le principal intéressé.