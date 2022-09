Le moment attendu : van Aert et Evenepoel dans les bras l'un de l'autre à l'arrivée des championnats du monde

La Belgique pouvait compter sur deux leaders absolus au départ des championnats du monde de Wollongong 2022. Remco Evenepoel et Wout van Aert se partageaient la tête d'affiche, non sans que cette cohabitation ne suscite des frictions. Depuis les championnats du monde de Louvain 2021, les relations entre les deux hommes sont froides. Remco Evenepoel avait mal supporté son statut d'équipier et avait dynamité la course en dépit du bon sens, pour un incident diplomatique dont le "team cycling" belge se serait bien passé. Un an plus tard, Evenepoel a mis tout le monde d'accord en remportant la course en ligne aux mondiaux de Wollongong. Wout van Aert, au chaud dans le peloton, n'a jamais eu à jouer sa carte personnelle. Il a terminé 4e lors du sprint du peloton. Les deux hommes ont eu une accolade franche sur la ligne d'arrivée.