Le mois du ramadan s’achève, la "pause" des sorties rap aussi

Il y a quelques mois, au détour d’une conversation, on apprenait qu’il y avait toujours un ralentissement des sorties de projets rap pendant le mois du ramadan. Une sorte de tradition au sein de l’industrie musicale dans le rap francophone. Une question de solidarité entre artistes qui s’est perpétuée à travers les générations. Mais pas seulement.

Le milieu du rap est à l’image de la société et de son public. Ce sont des milieux professionnels diversifiés et certains membres des équipes comme les artistes pratiquent le jeûne. Alors, de manière générale, on accepte plutôt naturellement une pause bienvenue.

C’est une sorte de tradition et de solidarité qui ne pose pas nécessairement question. Etant donné que de nombreux artistes sont musulmans dans le rap français, beaucoup ralentissent pendant cette période. Le mois du ramadan n’est pas propice à se lancer dans des séances studios et des punchlines pas toujours très pieuses, comme le souligne Booska-P.

Et au-delà des artistes ce sont également les équipes en coulisses qui fonctionnent un peu plus au ralenti pendant cette période. Elles sont juste un peu moins opérationnelles, car c’est une période où certains membres prennent des congés et/ou finissent leur to do list avant le ramadan avant de rempiler juste après, droit vers les festivals et le retour des sorties de projets, nous confie-t-on une source belge. "Ce sont des convictions religieuses et on respecte. Oui, cela un impact dans le travail, mais on s’adapte", décrit Maxime Girot, chef de projet pour le label Elektra.

Ralentissement en chiffres

On a fait le compte. Déjà premier constat : l’industrie musicale hip-hop est sacrément prolifique. Ce n’est peut-être pas une surprise mais dans une liste non exhaustive que l’on a voulue relativement large, on a compté déjà près de 235 projets de rap francophone sortis depuis le début de l’année 2023.

Ce qu’on constate également, c’est qu’il existe bel et bien un léger ralentissement pendant le mois du ramadan pour les musulmans. On compte 88 projets sortis entre le 22 février et le 23 mars 2023, dont des gros noms attendus comme l’album "Sincèrement" d’Hamza (qui vient d’ailleurs d’être certifié disque de platine en France) ou encore Zola, Maes et tant d’autres. Un peu comme si les sorties de beaucoup de projets très attendus avaient été programmées juste avant le début du mois du ramadan. A l’inverse, depuis le début du ramadan, soit depuis la semaine du 23 mars dernier, on compte 58 projets sortis.

La peur d’un impact sur les chiffres ?

Au-delà d’une certaine forme de solidarité implicite entre artistes, cette tradition est parfois tellement ancrée qu’elle entre en compte dans les choix stratégiques des artistes. Certains craignent, en effet, que sortir un projet pendant le ramadan puisse impacter leurs chiffres d’écoutes ou que cela puisse être mal perçu par le public comme par le milieu lui-même.

En effet, certains ont en tête l’idée que pendant le mois du ramadan, le public rap, composé en partie d’une fan base de confession musulmane, risque de moins écouter de musique. Et donc que ça pourrait avoir un impact sur les audiences.

C’est une légende urbaine de croire que pendant le ramadan, ça va moins streamer

"Nous, ce sont des conversations que l’on a entre nous. Les artistes ne veulent souvent pas sortir leurs projets parce qu’ils ont peur que leur public écoute moins. Pourtant, nous, on leur explique par A + B, que par rapport aux chiffres, pendant le ramadan, ça n’a aucun impact sur les écoutes. En vrai, c’est une légende ! En réalité, les chiffres ne changent pas du tout", explique Maxime Girot, qui accompagne notamment Mademoiselle Lou. "C’est une légende urbaine de croire que pendant le ramadan, ça va moins streamer", insiste le chef de projet. "A part, éventuellement, pour quelques artistes comme Médine, Niro, qui ont une vraie communauté de fan de confession musulmane. Peut-être que cela peut changer un peu sur les chiffres mais certainement pas sur un artiste lambda".

Certains artistes peuvent également redouter le "qu’en-dira-t-on ?". En gros, ils craignent que sortir un projet pendant le mois du ramadan puisse froisser leur public et que cela soit mal perçu dans le milieu, y compris par d’autres artistes. Or, pour Maxime Girot, pour qui malgré les craintes, l’impact de quelques remarques négatives serait très limité, voire anecdotique.

C’est aussi une question de gestion d’image. Une question de volonté de ne froisser personne, ou plutôt de satisfaire le plus grand nombre. Et rappelons que les projets de rap francophones ont quand même continué de sortir pendant cette période, simplement un peu moins.

Et après : une pluie de projets ?

Le risque, en revanche, c’est qu’après le mois du ramadan, les sorties de projets peuvent s’enchaîner. Ce qui nécessite, pour les équipes et pour les artistes, d’adapter leur stratégie. "Il y a tellement de sorties. Tout le monde sort. De notre côté, on va en sortir 3-4 d'un coup à la fin du ramadan. Il y a des choses qui sont prêtes depuis quelques semaines mais on attend la fin du ramadan", explique maxime Girot. Et d’ajouter : "La semaine de fin de ramadan, on sait aussi qu’on ne doit pas sortir de projets car il y aura trop de projets en face. C’est à prendre en compte dans la stratégie. Tous les ans, on sait qu’à la fin du ramadan tu as intérêt à avoir la ceinture solide parce que tu vas avoir du monde en face de toi".