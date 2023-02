Avis aux jeunes qui souhaitent travailler pendant les vacances ou autres moments libres, Infor Jeunes Luxembourg et Infor jeunes Marche organisent "Le mois du Job Étudiant en province de Luxembourg". Du mercredi 15 février au mercredi 15 mars, 15 actions " job seront menées aux 4 coins de la province. (Arlon, Bastogne, Bertrix, Fauvillers, Florenville, Habay, Houffalize, Léglise, Libramont, Marche, Neufchâteau, Paliseul, Saint-Hubert, Vaux/Sûre et Virton). Ces actions donnent un sérieux coup de pouce aux jeunes à la recherche d’un job étudiants. Non seulement des employeurs sont présents avec des offres de jobs mais des ateliers sont organisés pour aider les participants à rédiger un CV et à préparer un entretien d’embauche. Les jeunes et leurs parents pourront aussi obtenir de l’information sur la législation du travail étudiant. De nouvelles règles sont en vigueur depuis début 2023. Notamment le passage de 600 heures de job étudiant autorisé à la place de 475 heures par an. Précisions avec Benoît Bouvy, d’Inforjeunes Luxembourg.

Plus d’infos : www.actionjob.inforjeunes.be