Le Mois du Doc revient du 1er au 30/11 avec des projections en Wallonie et à Bruxelles

La cinquième édition du Mois du Doc se déroulera du 1er au 30 novembre, partout à Bruxelles et en Wallonie, en vue de faire découvrir ou redécouvrir des documentaires belges francophones. La programmation 2022 compte quelque 90 documentaires pour 120 projections dans des salles de cinéma, des centres culturels ou encore des bibliothèques, annoncent mardi les organisateurs.

Ce Mois du Doc, qui aura pour parrain le documentariste belge Sergio Ghizzardi, abordera des "thématiques actuelles : notre rapport à l’environnement, l’humain face aux changements, la migration, la transmission, l’Histoire, l’égalité des genres, l’art…", précise l’organisation.

Seront ainsi notamment projetés "Petites" de Pauline Beugnies, récit collectif de l’Affaire Dutroux raconté par la génération des enfants des années 1990, ou encore "Soy Libre" de Laure Potier, long métrage présenté en 2021 à l’ACID, section parallèle du Festival de Cannes, dans lequel la réalisatrice livre un récit poignant sur la vie de son frère. La plupart des projections seront suivies de rencontres avec les cinéastes ou des personnalités emblématiques.

Lancé en 2018 à l’initiative du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Mois du Doc s’invitera également à domicile : plusieurs rendez-vous sont en effet prévus sur les trois chaînes de la RTBF, dont une soirée spéciale le 2 novembre sur La Une avec la diffusion inédite de "L’Empire du silence" de Thierry Michel, qui dénonce l’impunité dont bénéficient des criminels de guerre en République démocratique du Congo, suivie d’un débat en présence du réalisateur.

Une sélection spéciale sera également à découvrir tout au long du mois de novembre en vidéo à la demande sur les plateformes Sooner et Avila. La création radiophonique sera elle aussi de la partie au travers de podcasts proposés en ligne en collaboration avec Radiola.

En parallèle, trois rencontres professionnelles seront par ailleurs organisées. L’une portera sur l’accès au cinéma et à la culture aux personnes sans abris et en situation de précarité (Freya), tandis que les deux autres prendront la forme de tables rondes sur la diffusion des courts métrages documentaires (Agence belge du court métrage/CBA) et sur la manière d’optimiser l’impact des documentaires (Filem’On).

Toutes les infos sur le site officiel de l’événement