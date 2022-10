Le Mois du Doc est de retour du 1er au 30 novembre

Cette édition se voit attribuer un nouveau parrain en la personne de Sergio Ghizzardi, réalisateur et producteur de films documentaires. Autre nouveauté, des supports complémentaires pour découvrir les films de différentes manières : en télévision, en VOD et à travers des podcasts. Plusieurs rendez-vous seront à ne pas manquer tout au long du mois en télévision, sur les 3 chaînes de la RTBF, dont la soirée spéciale du 2 novembre sur La Une avec la diffusion inédite de L’empire du silence de Thierry Michel, suivie d’un débat en présence du réalisateur.

Le programme de cette 5e édition est riche et diversifié. En Brabant wallon, l’accent est notamment mis sur l’Histoire et les femmes au travers de documentaires abordant notamment le cyberharcèlement, la violence conjugale ou encore l’émancipation des femmes. En Hainaut, le programme est hétéroclite. Il compte des documentaires abordant l’art, l’Histoire, le féminisme, les cultures, le sport et le dépassement de soi. En province de Namur, le programme invite à la découverte de points de vue singuliers sur d’autres lieux. Relevons également la programmation de documentaires de l’Hôtel Les Sorbiers, élaborée en collaboration avec Wallonie Image Production et Nota Bene. Du côté de Liège, les associations organisent des séances autour de questions actuelles et invitent au débat. En province de Luxembourg, sont abordées les thématiques de l’immigration et de la quête de sens au travers de films qui s’inscrivent fortement dans le lien avec la nature. Bruxelles accueille, comme lors des précédentes éditions du Mois du Doc, essentiellement des séances événementielles et des programmations de festivals de cinéma.

Rendez-vous sur www.moisdudoc.be pour découvrir la programmation complète