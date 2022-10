Le Mois du Doc belge : des films noirs jaunes rouges sur la RTBF

Deux autres films à voir dans Fenêtre sur doc :

La Vie en Kit, une aventure architecturale d’Elodie Degavre, le samedi 19 novembre à 23h15.

Architecte et réalisatrice, Elodie Degavre, va à la rencontre de trois anciens utopistes. À Bruxelles, Charleroi et Liège, ces architectes ont construit, après mai 1968, des projets futuristes et humanistes. Le documentaire explore ce que c’était les maisons du futur à l’époque, tout interrogeant comment nous habiterons demain.

Why we fight ? de Myriam Devriendt et Alain Platel, samedi 26 novembre à 23h15