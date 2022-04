Le Mois de la Nature : une multitude d’activités pour redécouvrir les richesses naturelles de Bruxelles

Le Mois de la Nature permet justement d'explorer les 4 paysages de la Région de Bruxelles-Capitale : la Ville campagne, la Ville dense, la Ville d'eau, la Ville forêt.

Au programme cette année, plus de 100 activités informatives, participatives, et sensorielles. Elles sont gratuites et ouvertes à tous, avec réservation au préalable, et sont organisées en collaboration avec plusieurs associations et institutions bruxelloises :

Des ateliers participatifs comme Less Béton qui débétonnisera des pieds d’arbres sur un square à Anderlecht

Des conférences comme sur le "jardin punk", lors du Végétal Day à Forest

Des balades guidées à pied ou à vélo, comme dans le parc du Scheutbos pour comprendre le comportement des animaux

Des expositions et projections de films comme ceux du Festival international Namur Nature proposés à Flagey

... et bien d'autres activités !

► Découvrez le programme complet du Mois de la Nature.